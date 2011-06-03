МВД Беларуси намерено поощрить людей, проникших ночью на станцию метро «Московская»

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Олег Пекарский.

Олег Пекарский, первый заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Мы, наверное, вынесем им благодарность за то, что они продемонстрировали наличие элементов безалаберности. Молодые люди проявили гражданскую позицию: они не только обратили внимание на то, что вход в метро открыт в ночное время, но и обратили внимание на этот факт других сотрудников милиции. Хорошо, что они не были нацелены на совершение противоправных действий.

Тем временем по факту несанкционированного доступа в метро продолжается служебное расследование, сообщает www.ctv.by.

А. Лукашенко: Если факты по проникновению в минское метро подтвердятся, некоторые силовики могут лишиться погон