МВД Беларуси надеется на положительный результат в переговорах с сектантами

На месте событий сейчас находится белорусский парламентарий Николай Дубовик. Он пытается убедить людей покинуть землянку. Так же к переговорам привлечены специалисты центра психиатрии имени Сербского. У убежища круглосуточно дежурят представители правоохранительных органов, спасатели и медики.
Лидер секты Петр Кузнецов задержан и в настоящее время находится на психиатрическом обследовании. Ранее ему уже был поставлен диагноз "шизофрения".
Напомним, Кузнецов был выслан из Беларуси за нарушение паспортно-визового режима.