МВД Беларуси надеется на положительный результат в переговорах с сектантами

По информации посольства Беларуси в России, в подземном укрытии в деревне Никольское в Пензенской области по-прежнему находится около 30 верующих, ожидающих наступления "конца Света". Среди них есть и наши соотечественники.

На месте событий сейчас находится белорусский парламентарий Николай Дубовик. Он пытается убедить людей покинуть землянку. Так же к переговорам привлечены специалисты центра психиатрии имени Сербского. У убежища круглосуточно дежурят представители правоохранительных органов, спасатели и медики.

Лидер секты Петр Кузнецов задержан и в настоящее время находится на психиатрическом обследовании. Ранее ему уже был поставлен диагноз "шизофрения".

Напомним, Кузнецов был выслан из Беларуси за нарушение паспортно-визового режима.