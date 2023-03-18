Мужчина с поддельным российским паспортом пытался улететь из Беларуси в Казахстан

Мужчину с фальшивым российским паспортом задержали в национальном аэропорту. Инцидент произошел 16 марта. При оформлении на рейс Минск-Астана пассажир предъявил документ пограничникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки сотрудники обнаружили в паспорте множество несовпадений и задержали мужчину. Позже выяснилось, что гражданин Российской Федерации прибыл в нашу страну, чтобы скрыться от уголовного преследования. В его отношении возбуждено дело за незаконный оборот наркотиков. Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания. За использование фальшивых документов ему может грозить тюремное заключение сроком до двух лет, а за попытку незаконно пересечь границу предусмотрен штраф до 100 базовых величин. К слову, это уже второй подобный случай за последние две недели. 11 марта сотрудники таможни задержали в национальном аэропорту нигерийца с поддельными документами.