Мусульмане всего мира отмечают иранский Новый год

Новости Ирана. На планете наступил еще один Новый год – иранский. Он стал 1392 по мусульманскому календарю солнечной хиджры, ведущему летоисчисление со времени переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину.

Ноуруз или Новый День (так называется в Иране этот праздник) отмечается не только в исламской республике, но и в других государствах, таких как Афганистан и Таджикистан. Всего же в мире этой древней традиции следуют более 300 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С началом Нового года президента Ирана Махмуда Ахмадинежада и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что поступательное развитие отношений между Беларусью и Ираном идет по всем направлениям, а сотрудничество выйдет на более высокий уровень, который отвечает национальным интересам обеих стран.