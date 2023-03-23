«Можно применять практически на всех культурах». Как бороться с колорадским жуком?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Не зря нас называют бульбашами. Я помню, в детстве было такое развлечение, когда с бабушкой копали картошку: бабушка давала баночку и говорила: «Иди, собирай колорадских жуков» – чтобы не мешалась. Как бороться с вредителями?

Вот и весна – садоводы-огородники дождались. Пока одни только приступают к планированию грядок и рассчитывают, сколько и каких культур им нужно, другие организовывают настоящие теплицы в своих городских квартирах. Объем весенних работ внушителен. О том, как подготовиться к дачному сезону, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Якимович: Если ребенок хочет. Если небольшой кусок картофеля, ребенок может взять банку и спокойно их собирать. Это тогда лишает садовода вопроса, чем обрабатывать и как защитить. Другой вопрос, если у вас картофеля, жука много, тогда надо предусмотреть другие варианты. Какие могут быть варианты по борьбе с колорадским жуком? Это могут быть биопрепараты, они есть в государственном реестре.

Елена Якимович:

Это как бы такой отдельный вопрос. Да, биопрепараты экологически безопасны, их можно применять практически на всех культурах. Они не накапливаются в окружающей среде. Человек спокойно может и даже дети могут питаться продуктами, которые обработаны биопрепаратами. Это самый безопасный вариант по защите любых сельскохозяйственных культур. Есть биопрепараты, которые может купить дачник в любом магазине. Можно применять и химические препараты – это более жесткий способ. Их очень большой ассортимент, очень много в реестре. В магазинах можно купить любой препарат, он сработает.

Хорошим, новым, таким перспективным направлением и в хозяйствах, и для дачников стала рекомендация по обработке клубней баковой смесью препаратов. То есть мы разводим препарат в воде, обрабатываем клубни, сажаем их в землю. Препарат проникает в само растение, и когда насекомое съедает кусочек листа, оно погибает. То есть это новая такая технология, которой раньше у нас не было.

Алеся Лакина:

Не вредно ли есть потом?

Елена Якимович:

Интересный вопрос: вредно или нет? Существует определенный промежуток времени, в течение которого копать картофель не рекомендуется – это около двух месяцев. После этого периода вы можете копать картофель и употреблять его в пищу – препарата, его остаточных количеств уже в клубнях не найдете.

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