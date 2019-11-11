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Мониторы в общественном транспорте Минска: когда появятся везде

11 ноября 2019 10:26
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Как будут усовершенствован общественный транспорт Минска, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора главный инженер ГП «Минсктранс»:
Мы с прошлого года стали получать подвижной состав с оборудованными мониторами в салонах транспортных средств, на этих табло в салонах видно наименование маршрута, следующая и предыдущая остановка, текущее время и номер маршрута.

Новые единицы транспорта: и троллейбусы, и автобусы будут оснащены?

Олег Дзюбенко:
Все новые, которые мы будем получать в этом году и будем получать в будущем, будут оснащены мониторами для удобства пассажиров.

# Общественный транспорт # общество # Олег Дзюбенко # Фотофакт # транспорт

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