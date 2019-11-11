Мониторы в общественном транспорте Минска: когда появятся везде

Как будут усовершенствован общественный транспорт Минска, рассказали в программе «Большой город».

Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:

Мы с прошлого года стали получать подвижной состав с оборудованными мониторами в салонах транспортных средств, на этих табло в салонах видно наименование маршрута, следующая и предыдущая остановка, текущее время и номер маршрута.

Новые единицы транспорта: и троллейбусы, и автобусы будут оснащены?

Олег Дзюбенко:

Все новые, которые мы будем получать в этом году и будем получать в будущем, будут оснащены мониторами для удобства пассажиров.