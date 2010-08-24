Мониторинг работы местной власти с населением: в Минске на прямой телефонной линии дежурил Николай Ладутько

В Беларуси продолжается третий этап масштабного мониторинга работы местной власти с населением. Проводится он по поручению Президента. Приём лично ведут уполномоченные представители главы государства. Без предварительной записи можно обратиться и к заместителям Главы Администрации Президента.

Кроме того работают прямые телефонные линии. На одной из них сегодня дежурил председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. За два часа он принял 20 звонков. Всего же операторы зафиксировали более 15 тысяч телефонных обращений.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Элементы бюрократизма, неэффективной работы коммунальных служб и чиновников в ряде администраций еще присутствуют. Но большая часть вопросов выходит за рамки нормативных правомочий, в частности, Мингорисполкома и требуют решения на уровне законодательства, то есть, внесения изменений в законы. По оперативным же вопросам будут приняты оперативные меры. И если факты подтвердятся, то виновных сотрудников Мингорисполкома привлекут к дисциплинарной ответственности.

Большинство вопросов касались работы ЖКХ, благоустройства, строительства жилья и капитального ремонта. Последняя проблема, как показали проведённые ранее проверки, – наиболее актуальна. В связи с этим, в столице решено увеличить объёмы капремонта. Уже к 2015 году Минск выйдет на рекордный показатель — один миллион квадратных метров в год.

Все же вопросы, поступившие на прямую телефонную линию будут поставлены на особый контроль. Решать наболевшие проблемы многих дозвонившихся, как пообещал Николай Ладутько, специальная комиссия начнёт уже завтра. К примеру, вопрос минчанина Сергея Осечкина.

Сергей Осечкин:

Обходной коллектор уличной ливневой воды засорен, и вода в течении 12 лет поступает к нам в дом, подмывая основы фундамента дома. Мы обращались во многие инстанции, но все идет по кругу. В связи с этим мы решили позвонить на горячую линию председателю Мингорисполкома Николаю Ладутько. И нам пообещали, что меры будут приняты.