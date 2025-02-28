Молодёжный совет при Палате представителей создадут в 2025 году

Молодежный совет при Палате представителей создадут в 2025 году, так подрастающее поколение сможет принять участие в обсуждение главных вопросов страны, что поможет рассмотреть все стороны законопроектов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежные советы при Национальном собрании и Центральной избирательной комиссии, первичные организации Белорусского республиканского союза молодежи стали своеобразной кузницей кадров госаппарата. Они помогают молодежи с активной гражданской позицией заявить о себе и создают задел для будущего карьерного роста.

Владимир Павловский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Не стесняясь, высказывают свою позицию, становятся у истоков именно тех проектов, которые продиктованы временем, продиктованы самой молодежью.

Все значимые события республики находят свое отражение в работе Молодежного совета. Сейчас активно прорабатывается тема 80-летия Великой Победы. Один из примеров – созданный совместно с российскими коллегами Telegram-канал, в котором будут публиковать сводки с фронта и другие документальные факты, сохранившиеся в архивах. Он призван не дать переписать историческую правду о подвиге наших предков.

Гелена Чапля, заместитель председателя комиссии по международным делам Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Любая информация, которая поступает нам от любых граждан, молодежи в том числе, мы также ее продолжаем публиковать. Этот проект пока запланирован на год, но вот мы, я думаю, что будем его дальше продолжать.

Молодежь вовлечена в политическую жизнь страны. Во время прошедших выборов Президента молодые люди были представлены в территориальных и участковых комиссиях, выступали в роли электоральных волонтеров. Сейчас они продолжают участвовать в просвещении граждан по избирательной теме.