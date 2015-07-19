Молодые люди переехали в заброшенную деревню, где теперь обустраивают быт и мечтают восстановить водяную мельницу

Новости Беларуси. Цели молодого поколения, к счастью, все чаще связываются со здоровым образом жизни. Кто-то пересаживается с машины на велосипед, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. А кто-то идет дальше. Буквально в лоно белорусской природы. Покупает дом не в элитной многоэтажке, а в глухомани. Не просто с желанием там жить, но и работать тоже там.

До этой деревушки в войну и немцы не рисковали добираться. В округе ни души: дикая природа, бездорожье, то и дело разгуляется и выйдет из берегов Днепр. Иной раз в гости из Красной книги чаще заглядывают, чем соседи на двух ногах. В веке 18-м здесь были помещицкие земли — Речицкий уезд, владения Ракицких. Сам Красный октябрь основали уже после того самого Красного октября — 20-е годы прошлого века. В лучшие времена почти 3 десятка дворов и полторы сотни жителей. Ольга Антоновна родом из соседней деревушки. Прямо напротив ее дома была школа, где училась и детвора из Красного октября.

Вспоминает до сих пор и как ходили в гости красняне к глушчанам на покров, а глушчане к краснянам на Новый год.

Время шло, старики умирали. Умирала деревня. Вот в этой сегодня крайней хате жила последняя из сторожил. Не стало и ее.

Дмитрий Янков, житель деревни Красный октябрь:

Для местных жителей мы странники. Местные жители всегда стремились уехать из деревни в город, а тут молодые ребята едут обратно. А если еще поселились в глухой деревне, где нет проезда, она вне трассы находится. Ничего не поменялось там за последние два столетия: если ты в крайней хате живешь — ты ведьмак. Слухи ходят. В соседней деревне совершенно поменяли о нас мнение за это время.

Городская молодежь. Высшее образование. Эколог и геолог. Дмитрий и Максим. Они вдвоем да еще один друг и есть, по сути, хозяева целой деревни Красный октябрь. Из города на природу потянуло давно. Искали деревушку с белорусской душой. Чтобы леса, озера, реки и тишина вокруг. С картой в руках обошли весь регион, пока не забрели сюда. Два десятка заброшенных домов. Ни электричества, ни телефонных линий. Забрели да так и остались. Прикипели душой.

Местный сельсовет городской молодежи пошел навстречу. В давно погасших окнах теперь снова горит свет.

Из двух десятков домов остались только 6. Остальные пошли под снос. Но и в тех, что уцелели — раритетов на целый музей. И рыболовные снасти, и утюги на углях, и лапти — весь селянский быт прошлого века новые владельцы решили сохранить.

Дома выбирали как и деревню: который на душу лег, тот и выкупали. Про бывших владельцев узнали все, что смогли.

Белорусская изба-пятистенок, печка да две комнаты. Даже мебель во всех хатах — один к одному, похожие шкафы, лавки, кровати. На первый взгляд, мало что изменилось. Сельская романтика: главная улица, избы в два ряда, кажется за поворотом и сейчас заскрипит колесо, а на встречу запряженной телеге с новостями из соседнего Глушца выйдет посудачить вся деревня.

А вот такие лодки назывались дубами — делали их из дубовых досок. Говорят, перевозили на дубах даже коров. До таких масштабов, свое хозяйство новые обитатели пока не нарастили. 12 маленьких гусей, кошка Кася и три пчелиных улья. Основные правила деревенского быта городская молодежь уже освоила. А за чашкой Иван-чая да с медом собственной пасеки, можно и о современных ценностях задуматься, и о правильности такого необычного для других выбора.

Этот оторванный от городских девайсов мир диктует совсем другой распорядок жизни.

Экотуризм, веломаршруты, рыбалка, байдарки. Контраргумент — очередным мобильным приложениям. В когда-то заброшенных дворах уже пробурили скважину. Баня, душевая — своими руками. Для начала. И вместо виртуальных ферм, городов и парков гусеничной техники — новое поколение Красного октября мечтает совсем о другой стройке.

Максим Новиков, житель деревни Красный октябрь:

Здесь неподалеку речка Крапивня. И нашли искусственно образованный вал, который заканчивается идеально ровной площадкой, и вокруг этой площадки выкопано небольшое углубление.

Дмитрий Янков, житель деревни Красный октябрь:

Краеведческие наши поиски подтвердили, что там действительно стояла водяная мельница. И сейчас мы так задумались, что было бы очень интересно и классно восстановить его.

Единственный пустующий на краю деревни дом. Тот самый, где жила последняя из прежних краснян. Его мечтают тоже сохранить. И выкупить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.