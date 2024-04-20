«Мои беседы с ангелом» – о чём расскажет книга мамам особенных деток? Интервью с автором
«Мои беседы с ангелом» – это автобиографическая книга, которую обязательно должны прочитать мамы особенных деток. Дело в том, что ее автор Ксения Чигладзе сама мама такого ребенка, а поэтому знает ситуацию изнутри.
Дмитрий Потапович, ведущий:
Помочь своему ребенку. Философия материнского счастья довольно проста – просто любите. Но лучше давайте зададим все вопросы автору лично.
Алеся Алехнович, ведущая:
Сколько у вас детей? Вы многодетная мама?
Ксения Чигладзе, писатель, общественный деятель, многодетная мама:
Да, трое, у меня трое.
Дмитрий Потапович:
Как зовут принцессу?
Ксения Чигладзе:
Вера.
Дмитрий Потапович:
Так, ну я смотрю, она держится великолепно просто. Саша, ты когда рассказывал сейчас, она на тебя так смотрела влюбленными глазами. У нас тут много книг. Верно?
Алеся Алехнович:
Целых четыре. Как вам в голову пришла идея начать писать книги? Ведь мы понимаем, что многие люди обладают богатым опытом, но чтобы прийти к тому, чтобы им поделиться, это не каждый сможет.
Ксения Чигладзе:
Да, вы знаете, я всегда была в творчестве. Творчество со мной по жизни. Я то рисую, то пою, то танцую, пробую себя в разном. Но всегда хотела создать что-то масштабное, чтобы можно было достучаться, донести какую-то мысль до большого количества людей. И когда родился Костя, вот как-то и тема нашлась, и вот эта проблема трепетная, потому что я сталкивалась с вопросами, которые волнуют мам. Я общалась с такими мамами, у которых особенные дети. И как-то вот возникла эта тема сама, что очень захотелось свой опыт передать мамам, которые вот только столкнулись с каким-то вопросом с ребенком, который только родился, либо они только начинают такой путь, как-то их поддержать.
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