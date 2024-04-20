«Мои беседы с ангелом» – о чём расскажет книга мамам особенных деток? Интервью с автором

«Мои беседы с ангелом» – это автобиографическая книга, которую обязательно должны прочитать мамы особенных деток. Дело в том, что ее автор Ксения Чигладзе сама мама такого ребенка, а поэтому знает ситуацию изнутри. Дмитрий Потапович, ведущий:

Помочь своему ребенку. Философия материнского счастья довольно проста – просто любите. Но лучше давайте зададим все вопросы автору лично. Алеся Алехнович, ведущая:

Сколько у вас детей? Вы многодетная мама?

Ксения Чигладзе, писатель, общественный деятель, многодетная мама:

Да, трое, у меня трое. Дмитрий Потапович:

Как зовут принцессу? Ксения Чигладзе:

Вера. Дмитрий Потапович:

Так, ну я смотрю, она держится великолепно просто. Саша, ты когда рассказывал сейчас, она на тебя так смотрела влюбленными глазами. У нас тут много книг. Верно? Алеся Алехнович:

Целых четыре. Как вам в голову пришла идея начать писать книги? Ведь мы понимаем, что многие люди обладают богатым опытом, но чтобы прийти к тому, чтобы им поделиться, это не каждый сможет.