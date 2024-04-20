Прямой эфир

«Мои беседы с ангелом» – о чём расскажет книга мамам особенных деток? Интервью с автором

20 апреля 2024 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

«Мои беседы с ангелом» – это автобиографическая книга, которую обязательно должны прочитать мамы особенных деток. Дело в том, что ее автор Ксения Чигладзе сама мама такого ребенка, а поэтому знает ситуацию изнутри.

Дмитрий Потапович, ведущий:
Помочь своему ребенку. Философия материнского счастья довольно проста – просто любите. Но лучше давайте зададим все вопросы автору лично.

Алеся Алехнович, ведущая:
Сколько у вас детей? Вы многодетная мама?

«Мои беседы с ангелом» – о чём расскажет книга мамам особенных деток? Интервью с автором-1

Ксения Чигладзе, писатель, общественный деятель, многодетная мама:
Да, трое, у меня трое.

Дмитрий Потапович:
Как зовут принцессу?

Ксения Чигладзе:
Вера.

Дмитрий Потапович:
Так, ну я смотрю, она держится великолепно просто. Саша, ты когда рассказывал сейчас, она на тебя так смотрела влюбленными глазами. У нас тут много книг. Верно?

Алеся Алехнович:
Целых четыре. Как вам в голову пришла идея начать писать книги? Ведь мы понимаем, что многие люди обладают богатым опытом, но чтобы прийти к тому, чтобы им поделиться, это не каждый сможет.

«Мои беседы с ангелом» – о чём расскажет книга мамам особенных деток? Интервью с автором-4

Ксения Чигладзе:
Да, вы знаете, я всегда была в творчестве. Творчество со мной по жизни. Я то рисую, то пою, то танцую, пробую себя в разном. Но всегда хотела создать что-то масштабное, чтобы можно было достучаться, донести какую-то мысль до большого количества людей. И когда родился Костя, вот как-то и тема нашлась, и вот эта проблема трепетная, потому что я сталкивалась с вопросами, которые волнуют мам. Я общалась с такими мамами, у которых особенные дети. И как-то вот возникла эта тема сама, что очень захотелось свой опыт передать мамам, которые вот только столкнулись с каким-то вопросом с ребенком, который только родился, либо они только начинают такой путь, как-то их поддержать.

Подробности в видео.

# Книги # общество # Александр Стасевич # Дмитрий Потапович

Другие новости рубрики

Все новости
Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод
20 апреля 2024 15:33

Промозгло и сыро – до конца недели в Беларуси продолжатся дожди и сохранится северный холод

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске
20 апреля 2024 15:32

Занимаются спортом, вязанием и даже фотографией – посетили центр соцобслуживания в Минске

Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику
20 апреля 2024 15:18

Сотрудники «Белавиа» присоединились к республиканскому субботнику

Более 310 тысяч жителей Гродненской области принимают участие в республиканском субботнике
20 апреля 2024 15:10

Более 310 тысяч жителей Гродненской области принимают участие в республиканском субботнике

Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются
20 апреля 2024 15:08

Иван Кубраков: традиция субботника укрепит дух – все работают вместе, общаются

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси
20 апреля 2024 14:45

Делегация Коммунистической партии Китая находится с визитом в Беларуси

Вольфович: защита исторической памяти – один из главных приоритетов страны
20 апреля 2024 14:39

Вольфович: защита исторической памяти – один из главных приоритетов страны

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок
20 апреля 2024 14:36

Турчин на субботнике: Беларусь – это наш общий дом, поэтому надо в нашей стране наводить порядок

Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»
20 апреля 2024 14:14

Сотрудники Администрации Президента навели порядок у мемориального комплекса «Литавец»

«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестёр-партизанок в Елизово
20 апреля 2024 14:05

«Столько людей включилось в эту поисковую историю» – Александр Осенко о судьбе сестёр-партизанок в Елизово

Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!
20 апреля 2024 13:52

Лукашенко пообщался с фермером на субботнике: можем тебе колхоз дать – я советую, пока не разобрали!

Сергеенко на субботнике: это традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодёжь
20 апреля 2024 12:52

Сергеенко на субботнике: это традиция, которую нужно сохранять, развивать и приобщать к ней молодёжь