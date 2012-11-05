Могилевские инвалиды-колясочники начали обучаться вождению автомобиля

Новости Беларуси. Как оказалось, желающих получить водительское удостоверение среди людей с ограниченными возможностями немало. 1 ноября автошкола принимала своих первых учеников.

У Елены первый урок вождения автомобиля. 11 лет назад она травмировала позвоночник. С тех пор основным средством передвижения стала инвалидная коляска. Самостоятельно водить автомобиль девушка хотела всегда. И похоже, что эта мечта сегодня начала сбываться.

Елена Почтарёва:

Машина — это самый лучший вариант адаптироваться в городе, среди людей, чтобы можно было ни от кого не зависеть, выезжать, обслуживать сам себя. Сделали пандусы, есть возможность человеку самому приехать в класс, самому обучать. Уже намного легче.

Специально для реализации этого проекта в автошколе обычный учебный автомобиль пришлось модернизировать. При его доработке учитывались пожелания и рекомендации инвалидов-колясочников.

Анатолий Граков, инструктор по вождению:

У инструктора всё осталось, как и прежде —педали страховочные на месте, а у ученика поменялось, ручной газ стал, ручной тормоз, ручное сцепление.

Олег Юрков — один из участников этого проекта. Раньше он тоже передвигался только на инвалидном кресле. Сейчас — водитель со стажем. Этот автомобиль у него уже пятый. Он оснащён ручным управлением и даже специальным лифтом. Олег уверен, что уроки вождения для людей с ограниченными возможностями будут пользоваться большой популярностью по всей Беларуси. Пока подобные услуги автошколы оказывают только в Могилёвской и Минской областях.

Олег Юрков, председатель Могилёвской организации реабилитации и спорта инвалидов-колясочников:

В Могилёвской области несколько сотен колясочников, которые хотели бы ездить на машине. Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, общественной работой занимаюсь. Как мне на коляске ездить? Я в день 20 км на коляске ездил.

Фёдор Рожков, директор Объединённой технической школы № 1:

Планируем в начале следующего года подготовить ещё один автомобиль, переоборудовать на ручное управление. Но с возможностью монтажа-демонтажа отдельных узлов. Будем обучать не только инвалидов-колясочников, но и инвалидов 1,2 группы, которые имеют те или иные ограничения по здоровью. Допустим, нет ноги, нет руки.

Кстати, в оплате за обучение для инвалидов в автошколе действуют скидки. Для удобства на базе учебного центра планируют открыть и гостиницу. Таким образом, исчезнет проблема не только размещения иногородних учеников, но и их доставки на занятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.