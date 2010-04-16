Митрополита Минского и Слуцкого Филарета поздравили с юбилеем в Институте теологии БГУ

Владыка принял поздравления от ректоров ведущих ВУЗов столицы, деятелей традиционных религий, науки, культуры и представителей зарубежных посольств.Благие дела Митрополита Филарета многие годы известны далеко за пределами Беларуси. О нем говорят, как о человеке с открытой позицией, новаторе в деле христианской миссии, просвещения и образования. Владыке недавно исполнилось 75 лет. Также верующие отметили тридцатилетие его служения в Беларуси.