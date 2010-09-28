«Мисс Беларусь-2010» Людмила Якимович покажет на конкурсе «Мисс мира» фокус

Ее обучает фокусник Серж Бондарчук. Номер будет показан на мини-конкурсе талантов. Победа в предварительных шоу обеспечивает проход в полуфинал.

Люда решила сделать ставку на естественность образа. Девушка сохранит натуральный цвет волос и не будет злоупотреблять солярием. По поводу небольшого по модельным меркам роста — 172 сантиметра, она не переживает - заявки на участие прислали девушки и ниже.



Ольга Сережникова, директор Национальной школы красоты:

Созданием нарядов занимается белорусская фирма из Бреста. Пятнадцать платьев -это минимум. Кроме вечерних нарядов нужны коктейльные платья для приемов, одежда на каждый день, спортивные вещи. В Китае Люда проведет месяц, за это время она будет участвовать в различных мероприятиях, путешествовать по стране.



Конкурс «Мисс мира-2010» пройдет в Китае на острове Хайнань 30 октября. Всего в полуфинал выйдет 15 девушек из 120 участниц? пишет НГ.