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«Мисс Беларусь-2010» Людмила Якимович покажет на конкурсе «Мисс мира» фокус

28 сентября 2010 09:29
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Ее обучает фокусник Серж Бондарчук. Номер будет показан на мини-конкурсе талантов. Победа в предварительных шоу обеспечивает проход в полуфинал.

Люда решила сделать ставку на естественность образа. Девушка сохранит натуральный цвет волос и не будет злоупотреблять солярием. По поводу небольшого по модельным меркам роста — 172 сантиметра, она не переживает  -  заявки на участие прислали девушки и ниже.

Ольга Сережникова, директор Национальной школы красоты:
Созданием нарядов занимается белорусская фирма из Бреста. Пятнадцать платьев -это минимум. Кроме вечерних нарядов нужны коктейльные платья для приемов, одежда на каждый день, спортивные вещи. В Китае Люда проведет месяц, за это время она будет участвовать в различных мероприятиях, путешествовать по стране.  

Конкурс «Мисс мира-2010» пройдет в Китае на острове Хайнань 30 октября.  Всего в полуфинал выйдет 15 девушек из 120 участниц? пишет НГ.  

# общество # Конкурсы красоты # Мисс мира

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