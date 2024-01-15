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Минздрав бьёт тревогу! Тюбинги травмируют всё больше детей

15 января 2024 14:07
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Зимняя забава, которая может привести к печальным последствиям. Специалисты Минздрава бьют тревогу из-за участившихся случаев травмирования детей во время катания на тюбингах. Только накануне, 14 января, в Логойске 8-летнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минздрав бьёт тревогу! Тюбинги травмируют всё больше детей-1

Всего с начала зимы к медикам с различными травмами из-за катания на тюбингах, санках и ледянках поступили свыше 200 несовершеннолетних пациентов. Высокая скорость, неуправляемость и невозможность вовремя затормозить при спуске часто приводят к печальным последствиям и даже гибели.

Минздрав бьёт тревогу! Тюбинги травмируют всё больше детей-4

Специалисты напоминают, что во избежание травмирования кататься нужно только в специально предназначенных для этого местах, соблюдая меры безопасности. А родителей призывают проводить беседы с детьми и не оставлять их без присмотра.

# Правила безопасности # общество

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