Минздрав бьёт тревогу! Тюбинги травмируют всё больше детей

Зимняя забава, которая может привести к печальным последствиям. Специалисты Минздрава бьют тревогу из-за участившихся случаев травмирования детей во время катания на тюбингах. Только накануне, 14 января, в Логойске 8-летнего мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего с начала зимы к медикам с различными травмами из-за катания на тюбингах, санках и ледянках поступили свыше 200 несовершеннолетних пациентов. Высокая скорость, неуправляемость и невозможность вовремя затормозить при спуске часто приводят к печальным последствиям и даже гибели.