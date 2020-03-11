Прямой эфир

Минскую область проверят на боеготовность

11 марта 2020 08:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минскую область проверят на боеготовность -1



Столичный регион проверят на боеготовность. Соответствующий пакет с распоряжениями этим утром председателю Миноблисполкома вручил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Министерство обороны по поручению главы государства начало проверку системы территориальной обороны.

Минскую область проверят на боеготовность -3

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:   
Одна из задач, которую мы выносим на данный этап, – проверить не столько действия должностных лиц, личного состава органов, сколько оценить действенность всей системы территориальной обороны по формированию непосредственных подчиненных подразделений. И потом по результатам принять какие-то меры по совершенствованию данной системы.  

Минскую область проверят на боеготовность -6

В Клецке развернут штаб района территориальной обороны и сформируют батальон территориальных войск. Личному составу предстоит отработать вопросы охраны важных объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями, обеспечения режима военного положения. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Вольфович # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»
11 марта 2020 07:47

Как обезопасить себя от некачественных покупок в интернете? Обсудим в программе «В обстановке мира»

Использовать только корпоративные адреса сторон. Что нужно знать при заключении электронного договора
11 марта 2020 07:28

Использовать только корпоративные адреса сторон. Что нужно знать при заключении электронного договора

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок
10 марта 2020 19:18

«Каждый год езжу, заготоваливаем литров 200». Как в Брестской области в марте собирают берёзовый сок