Минскую область проверят на боеготовность

Новости Беларуси. Всегда готовы! 11 марта Минскую область подняли по тревоге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Столичный регион проверят на боеготовность. Соответствующий пакет с распоряжениями этим утром председателю Миноблисполкома вручил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Министерство обороны по поручению главы государства начало проверку системы территориальной обороны.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Одна из задач, которую мы выносим на данный этап, – проверить не столько действия должностных лиц, личного состава органов, сколько оценить действенность всей системы территориальной обороны по формированию непосредственных подчиненных подразделений. И потом по результатам принять какие-то меры по совершенствованию данной системы.