Минская власть встретилась с работниками УП «Минсккоммунтеплосеть»

Это одно из крупнейших предприятий Минска, благодаря его деятельности в квартиры минчан поступает тепло и горячая вода.

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, общаясь с работниками, посоветовал заниматься не только оказанием услуг, но и организовать собственное производство. Ведь за счет прибыли можно не только развивать предприятие, но и решать насущные проблемы сотрудников. В частности, строить собственное жилье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В Минске сегодня руководство горисполкома, руководство районных администраций еженедельно находится в трудовых коллективах, по месту жительства для того, чтобы донести то, что делает сегодня руководство горисполкома во исполнение поручений президента страны на территории. Также услышать все вопросы, которые сегодня волнуют население, вместе обсуждать пути выработки решений, направленные на повышение эффективности функционирования хозяйства.