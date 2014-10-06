Минск: В доме, который не видел капремонта 25 лет, «провалился потолок и стены шатаются»

Новости Беларуси. Семь бед – один ответ. Дом на улице Брилевской в Минске находится в аварийном состоянии, но коммунальщики только разводят руками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В доме номер 13 кусками обваливается штукатурка, ужасающе скрипят полы и течет крыша. Четырехэтажное здание 1952 года постройки разваливается прямо на глазах. Капитального ремонта здесь не было 25 лет. Причина прозаична – нет денег.

Жительница дома:

Когда-то трубы были видны. Провалился потолок и стены шатаются.

У коммунальщиков дом давно стоит на контроле. По мере возможности в здании проводятся строительные работы. Так, сейчас идет ремонт крыши.

Нина Савицкая, начальник производственного отдела ЖРЭО Октябрьского района:

Сегодня подрядной организацией ведутся работы по текущему ремонту - ремонту кровли. Далее будут вестись работы по ремонту фасада здания.