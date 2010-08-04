Минск подводит итоги конкурса на лучшее благоустройство и цветочное оформление

Изобретательность жителей Партизанского района и работников «Зеленстроя» оценило компетентное жюри. Без внимания не остались дворовые территории, детские учреждения и промышленные объекты.
Леонид Голуб, глава администрации Партизанского района:
Наш район промышленный, и особенность в том, что люди здесь живут и работают особые, ответственные. Задачи понимают и исполняют.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это необходимая работа, работа по цветочному оформлению, по высадке деревьев, кустарников в Минске. Это очень необходимо. Летний период очень жаркий, а цветочное оформление, фонтаны, кустарники — они смягчают атмосферу города, делают его более восприимчивым к жаре, создают человеку настроение и дают ему здоровье. Поэтому этой работой надо заниматься.