Министр ЖКХ: Те, кто не хочет ждать льготных кредитов от государства, могут заложить жилье и получить недостающие средства

Проект Жилищного кодекса принят в первом чтении. Новый документ вносит в систему ЖКХ немало преобразований.

Например, решится вопрос с ипотекой, станет проще оборудовать на первом этаже офис или магазин.

В новой редакции кодекса урегулированы и вопросы выселения жильцов. В частности, расширен перечень оснований для выселения работников из общежития, например, в случае увольнения. Но, в то же время, усилены права собственников жилья. Они смогут выселять без предоставления другого жилого помещения бывших членов семьи, не имеющих доли в праве собственности.

Упрощена процедура перевода жилых помещений в нежилые.

Министр ЖКХ Владимир Белохвостов отметил, что замечания и предложения продолжают поступать. Большинство из них обоснованы и будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Это даст толчок к получению кредитов — не только льготных, которые дает государство в соответствии с очередностью. Не все же имеют к ним доступ. Те, кто не хочет ждать или имеет некоторое количество средств, может заложить жилье в собственность, получить недостающие средства и тем самым быстрее снять свою жилищную проблему. Я абсолютно уверен, что когда ипотека будет закреплена в Жилищном кодексе, она получит наибольшее распространение.