Мингорсовет утвердил Николая Ладутько в должности председателя Мингорисполкома

Представляя народным избранникам нового мэра, глава Администрации Президента Беларуси отметил, что из всех рассмотренных кандидатур Николай Ладутько достаточно подготовлен для такой работы.

За время его пребывания в должности заместителя председателя Мингорисполкома достигнуты определенные результаты в сфере жилищного строительства, а за личный вклад в возведении комплекса «Минск-Арена» Николай Ладутько удостоен почетного звания «Заслуженный строитель Республики Беларусь».

Год работы в качестве исполняющего обязанности председателя Мингорисполкома позволил Николаю Ладутько на практике освоить обязанности мэра. Он знает все больные места городского хозяйства, хорошо ориентируется в делах города. Кроме того, имеет реальную возможность воплотить в жизнь начатые Михаилом Павловым городские проекты.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

«Город Минск» будет звучать как город инвестиций, инноваций, экспорта, потому что именно эти составляющие обозначают динамичное развитие. Они означают то, что с помощью этого мы будет иметь столько средств, чтобы решать все вопросы социально-экономического развития города. Это три постулата, три наших отправных точки, над которыми мы должны работать.