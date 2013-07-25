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Мингорисполком ужесточит требования к субъектам хозяйствования, которые долго не используют здания и площадки по назначению

25 июля 2013 17:32
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Новости Беларуси. Мингорисполком ужесточит требования к субъектам хозяйствования, которые долго не используют здания и площадки по назначению. Проверки показали, из полусотни объектов, проданных за последние 5 лет в частную собственность, работают только чуть больше половины.

Перспективы остальных мэр столицы поручил определить в течение следующей недели. Их будут отчуждать, сносить или сдавать в аренду. Почти 40 пустующих зданий и площадок вовлекут в оборот уже в этом году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Недвижимость в Минске

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