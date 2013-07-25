Новости Беларуси. Мингорисполком ужесточит требования к субъектам хозяйствования, которые долго не используют здания и площадки по назначению. Проверки показали, из полусотни объектов, проданных за последние 5 лет в частную собственность, работают только чуть больше половины.

Перспективы остальных мэр столицы поручил определить в течение следующей недели. Их будут отчуждать, сносить или сдавать в аренду. Почти 40 пустующих зданий и площадок вовлекут в оборот уже в этом году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.