Минчанка живет на лавочке возле подъезда: к кому обращаться в таком случае?

Жизнь — это головоломка, которую дарят на день рождения родители, результаты сборки оценивают дети. Героиня этого сюжета попала в такую жизненную передрягу, что готова на все.

Эта женщина в страшном сне не представляла, что однажды ей придется жить на улице и просить подаяние. И это при том, что всю жизнь она достойно трудилась не покладая рук. Работала, воспитывала детей, смотрела за хозяйством. Жизнь дала трещину, когда дочь в 1998 году уговорила Веру Трофимовну оставить домик в Новогрудке и переехать жить к ней в столицу.

Если бы молодость знала, если бы старость могла. Если бы бабушка Вера знала, чем все обернется, то все могло бы сложиться иначе.

Вот уже на протяжении 2 месяцев для бабушки Веры родными стали стены не своего дома, а стены многоэтажки, у которой она и обосновалась. До этого Вера Трофимовна пусть и не радужно, но жила у дочери с зятем в благоустроенной квартире.

Вера Валентюкевич:

В одно прекрасное время мы поругались с зятем, я вышла и пошла. Он меня догоняет и руку в карман, из кармана забрал ключи от квартиры. Сказал: чтоб твоей ноги здесь не было, придешь на скамейку под подъезд — убью сразу. Вот так я уже и не шла туда к ним, я все время тут обитала по скамейкам.

С тех пор, жизнь старушки разделилась на до и после. До - были уютные вечера у телевизора, беседы с родными, горячий чай с булочками, сытный борщ.

Вера Валентюкевич:

Напротив 3 дома там кустики, я под кустики одежку положу и ночую там, как вспомню, так не могу.

Сегодня жизнь Веры Трофимовны складывается по принципу: что Бог пошлет. И люди добрые. Пока на дворе стояли теплые дни, бабушка Вера не задумывалась о будущем. Но когда стало сыро и холодно, старушка затосковала. О родной дочушке она говорит с теплотой и любовью.

Вера Валентюкевич:

Думаете, если б я ее не любила, я б не кинула все там, поехала сюда, страдать, дворником идти работать? Я наработалась, я 31 год водителем на хлебном фургоне проработала, мне хватало работы я пенсию заработала. Я ж ее жалела, надо внучку подгодовать, я и приехала поэтому.

В квартире дочери Вера Трофимовна никогда не была прописана, но старушка уверена, что именно благодаря ей, ведомственную однушку разрешили приватизировать.

Вера Валентюкевич:

Дали разрешение мне на приватизацию, дочка приватизировала квартиру на себя, документы на нее, и все, будь здорова, бабушка, иди на скамейку.

Так, безжалостная судьба сделала крутой вираж и выбросила бабушку Веру на обочину жизни. Без вещей, без крова, без родных. Благо мир не без добрых людей. они не могут пройти мимо немощной старушки.

Соседи:

— Я ей и кушать приношу, и люди приносят, ее жалеют.

— Мы все с сожалением относимся, помогали даже дворники. Она в подвале ночевала и на улице. И дождь льет, и мокрая она. Она видела дочку, говорит: мне хотя бы помыться, а дочка говорит: что ты волнуешься, в морге помоют.

Синоптики стращают, что через несколько дней столбик термометра упадет ниже ноля. Впереди затяжные сумрачные дожди. И казалось бы, нет никакой надежды, нет выхода. Вера Трофимовна выход для себя нашла.

Вера Валентюкевич:

Я, знаете, что решила, и говорю уже соседям, людям — под машину бросаться не буду, жалею водителя, потому что я сама водителем работала, я пойду на канал и утоплюсь, пускай им будет легче.

Появление съемочной группы и наше внимание к проблеме Веры Трофимовны вызвал серьезны интерес у окрестных жителей. И открылись любопытные и неожиданные подробности.

Соседка:

Где ж та дочка будет добрая, она получает пенсию, приходит к нам на лавочку, садиться, все наши друзья и товарищи пьют за ее пенсию.

Увы, но это правда и закрыть на нее глаза никак нельзя. Вера Трофимовна исправно получает заслуженную пенсию, ее хватает на день-два.

Соседка:

Я иду в пол 6 на работу она тут спит на скамейке, мимо пройти нельзя, несет уже перегаром, в пол 6 утра, понимаете, вот теперь она сидит трезвая. Вот сказала Лариса, что выносят ей кушать, выносят!

Как и все, уважающие алкоголь граждане, бабушка Вера очень любит птиц и дворовых животных.

В кадре Татьяна Новикова:

Но я иду в пол 6, а весь асфальт усыпан хлебом, она кормит голубей. Когда день в день из года в год, ты видишь пьяного человека, тем более маму пьяную, что она хочет кушать, живы человек и сердце болит и терпение ж лопнуло.

Вера Трофимовна и сама признается, что неравнодушна к зеленому змею. И эта любовь взаимна.

Вера Валентюкевич:

Вы знаете, у меня был грех, я пойду куплю себе чернила и выпью.

«А кто не пьет?» — восклицал Аркадий Велюров из «Покровских ворот»! Соседи Веры Трофимовны разделились на два противоборствующих лагеря. Каждый имел железный аргумент и бил им по голове оппонента. До драки не дошло. После яростных прений, стороны пришли к согласию и попытались выработать решение.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

В данной ситуации нам она представлена в другом свете. Бабушку привезли из другого района в Минск, чтоб досмотреть, но случилось так, что пожилой человек злоупотребляет спиртными напитками, и самостоятельно ведет бродяжнический образ жизни. Насколько нам представлена информация и со слов соседей, и со слов родственников, бабушку из дома никто не выгонял, это ее решение о таком образе жизни.

Увы, так бывает. Порой, люди чувствуют себя среди чужих лучше, нежели среди родных. И еще вопрос: кто виноват? Назвать Веру Трофимовну бездомной никак нельзя. Она до сих пор прописана в своем частном домике в Новогрудке. Да, за последние 16 лет без присмотра он обветшал и пришел в ужасное состояние.

Конечно, бабушка Вера мечтает о прежних отношениях с дочкой и зятем, но понимает, что это зависит не от нее.

Конечно, об утоплении в канале Вера Трофимовна выразилась сгоряча. И, понимая, что никому не нужна, надеется лишь на помощь государства.

Трудно сказать, сможет ли бабушка Вера разменять вольную жизнь на казенные стены с режимом и строгими правилами. Но у нее есть выбор.

В Минске с 2001 года функционирует дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

Они могут прибывать в краткосрочный период, получают постель, возможность питания, специалисты оказывают помощь, в том числе по восстановлению документов, социальных связей, по трудоустройству, если у человека есть желание изменить свой образ жизни, в социальной службе ему всячески помогут.

Как показывает практика, даже те, кто попадает в дом ночного пребывания, на долго здесь не задерживаются. Дух бродяжничества тянет их к свободной жизни, на чердаки, в подвалы, в люки теплотрассы, в подъезды. Психиатры придумали даже особый термин — дромомания. Ею страдают люди склонные к бродяжничеству. Есть ли признаки дромомании у Веры Трофимовны не нам решать. Но в социальной службе мнение о бабушке сложилось.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

В настоящее время дочь согласна помещать бабушку в дом-интернат. В данной ситуации это будет на условиях платного обеспечения, то есть дочь будет оплачивать пребывание своей матери в доме-интернат, заключать договор и оплачивать.

И это не пустые слова. Это ежедневный кропотливый опыт работы с исковерканными человеческими судьбами.

Ольга Василевская, начальник управления социальной защиты Первомайского района Минска:

Если видим на районе лицо без определенного места жительства, начинаем прорабатывать пути его проблемы. Не первый раз сталкивались: человек согласен, определяем в дом для временного пребывания, а через три дня он снова на районе.

В настоящее время судьба Веры Трофимовна в ее руках. Бабушка должна определиться, готова ли она променять лавку у подъезда на казенные, но чистые и теплые стены, друзей-выпивох на соседей по комнате, объедки соседей на первое, второе и третье. В социальной службе нас заверили, что дочь бабушки Веры готова оплачивать пребывать матери в интернате. Осудить ее могут только те, кто никогда не жил под одной крышей с серьезно пьющим человеком. Не судите.

И в завершение сюжета заметим следующее: родители, никогда не обижайте своих детей, потому что именно они потом будут решать, в какой именно дом престарелых вас поместить. А о дальнейшей судьбе Веры Трофимовны мы обязательно расскажем в одном из выпусков.