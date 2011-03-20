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Михаил Сендер (группа Dreamgale): Может, мы сойдем с ума

20 марта 2011 18:31
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Концерт группы Dreamgale на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Dreamgale» была основана белорусами Дмитрием Палагиным и Михаилом Сендером, которые в разное время эмигрировали в Швецию. Первый альбом Memories in Dark Crystal принес группе большую популярность. Их музыка известна не только в Беларуси, Швеции, но и в Скандинавских странах, Прибалтике, России. Самим названием, которое переводится как «буря снов», участники заявляют, что могут подхватить слушателя и унести его в мир снов.

Нина Богданова:
Вы действительно считаете, что делаете музыку мирового уровня?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Конечно.

Нина Богданова:
Для вас Dreamgale — это хобби или работа?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Для нас это смысл жизни.

Нина Богданова:
А смысл жизни приносит материальный доход?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Приносит, но, к сожалению, очень маленький. Поэтому ради денег мы делаем что-то скучное, а для души мы - Dreamgale.

Зритель из зала:
Вы позиционируете себя как чистых творцов, а чем вы зарабатываете на жизнь?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
У каждого из нас есть отдельные свои проекты. Я занимаюсь телевизионным бизнесом, производством телепрограмм, Дима у нас системный инженер, Эмма занимается web-бизнесом, онлайн продукцией. Мы живем, как обычные люди, и зарабатываем на хлеб, а в остальное время мы делаем то, что мы любим больше всего.

Зритель из зала:
Вы отмечаете, что на ваше творчество повлияли такие группы, как Enigma, Roxette. Их творчество было очень самобытное, а ваши некоторые песни напоминают микс из прошлого. Это так?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Наверное, да. У нас много ностальгии в музыке, мы используем элементы поп-музыки 80-х годов и 90-х. Нам это нравится, и мы это комбинируем с чем-то новым.

Зритель из зала:
А вы не хотите создавать больше своего?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Мне кажется, что мы это и делаем, просто невозможно создавать что-то совершенно новое, не опираясь на то, что уже существует. Изобретать велосипед полностью каждый раз нам не нужно, нам этого не хочется.

Дмитрий Врангель:
Костюмы, которые сейчас на вас, это прокатные костюмы, или вы их шили для выступлений?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Они прокатные, частично сшитые. Мы комбинируем и экспериментируем каждый раз. Было бы накладно к каждому выступлению шить что-то новое.

Зритель из зала:
Вы со своими увлечениями мистикой не боитесь зайти слишком далеко?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Раствориться в небытие? Превратиться в неких духов? Нет, мне кажется, что с мистикой нельзя уйти слишком далеко. Пока мы состоим из атомов и молекул, я думаю, что мы можем экспериментировать с мистикой сколько угодно.

Зритель из зала:
Я имела ввиду психологически?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Не сойдем ли мы с ума? Может и сойдем, может, прямо сегодня и сойдем.

Зритель из зала:
Многие ваши композиции подошли бы в качестве саундтреков к фильмам-триллерам. Вам поступали такие предложения?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Нет. Это очень сложная индустрия, большая мечта любого композитора — написать трек к крупному и серьезному фильму. К сожалению, это очень высокая конкуренция.

Михаил Сендер (группа Dreamgale): Может, мы сойдем с ума-1

Зритель из зала:
Судя по вашей музыке, вы, наверное, любите фильмы про вампиров?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Нам это уже не раз говорили. Не столько про вампиров, мы просто любим ужастики. На самом деле мы любим все, от чего по коже бегают мурашки, все, что создает впечатление дискомфорта в темной комнате. Такая атмосфера нас вдохновляет больше всего.

Зритель из зала:
Вы, как и многие современные группы, решили не выпускать свои альбомы на дисках, а распространять их через интернет. Вы не страдаете от этого в коммерческом плане?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Не страдаем, потому что диски сегодня никто не покупает. Наша цель - донести свою музыку до слушателя, а если мы и продадим мы 2-3 или 20 тысяч экземпляров, то это не составит нам того дохода, ради которого следует работать. Мы работаем ради удовольствия.

Дмитрий Вранегль:
Вы постоянно скрещиваете руки на животе. Это некий символизм, вы закрываетесь от публики?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Нет, я просто с детства не люблю трогать сухие ткани.

Дмитрий Вранегль:
А какие у вас еще есть фобии?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Я не очень люблю трогать лягушек или находится с ними в одной комнате.

Дмитрий Врангель:
Вы могли бы перевести название своей группы на русский язык, потом какую-нибудь из песен спеть не на английском, а на русском, наложив ее на белорусский мотив?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
А можно на белорусском? Название группы - «Ветер снов». (поет на белорусском языке — прим. ред.)

Зритель из зала:
В одном из интервью вы сказали, что песни про любовь — это бессмысленная чушь. Может вы никогда не любили?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Наверное, наоборот, любил слишком много, чтобы еще и наказывать себя пением про любовь.

Зритель из зала:
Вы продвигаете идею интерактивного создания музыки вместе со своими слушателями. Вы не справляетесь своими силами или просто хотите привлечь к себе внимание?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Это был эксперимент, мы пригласили наших слушателей внести коррективы в процессе создания песни. Они могли оставлять комментарии на нашем сайте. Мы частями выкладывали композицию, и постепенно она у нас вырастала в такой интерактивный результат, это очень трудоемкий и длинный процесс, сложно всем угодить, поэтому я не уверен, что мы будем это повторять дальше. Нам было самим очень интересно это попробовать.

Зритель из зала:
Вы спокойно и монотонно отвечаете на все вопросы. Вы бываете другой, не такой, как сейчас?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):
Я спокойный человек, меня сложно возмутить, но есть определенные пункты, на которые можно надавить, но я не расскажу вам об этом никогда.

# Концерт в Минске # общество # Михаил Сендер

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