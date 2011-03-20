Михаил Сендер (группа Dreamgale): Может, мы сойдем с ума

Концерт группы Dreamgale на «Звездном ринге» СТВ.

Группа «Dreamgale» была основана белорусами Дмитрием Палагиным и Михаилом Сендером, которые в разное время эмигрировали в Швецию. Первый альбом Memories in Dark Crystal принес группе большую популярность. Их музыка известна не только в Беларуси, Швеции, но и в Скандинавских странах, Прибалтике, России. Самим названием, которое переводится как «буря снов», участники заявляют, что могут подхватить слушателя и унести его в мир снов.

Нина Богданова:

Вы действительно считаете, что делаете музыку мирового уровня?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Конечно.

Нина Богданова:

Для вас Dreamgale — это хобби или работа?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Для нас это смысл жизни.

Нина Богданова:

А смысл жизни приносит материальный доход?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Приносит, но, к сожалению, очень маленький. Поэтому ради денег мы делаем что-то скучное, а для души мы - Dreamgale.

Зритель из зала:

Вы позиционируете себя как чистых творцов, а чем вы зарабатываете на жизнь?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

У каждого из нас есть отдельные свои проекты. Я занимаюсь телевизионным бизнесом, производством телепрограмм, Дима у нас системный инженер, Эмма занимается web-бизнесом, онлайн продукцией. Мы живем, как обычные люди, и зарабатываем на хлеб, а в остальное время мы делаем то, что мы любим больше всего.

Зритель из зала:

Вы отмечаете, что на ваше творчество повлияли такие группы, как Enigma, Roxette. Их творчество было очень самобытное, а ваши некоторые песни напоминают микс из прошлого. Это так?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Наверное, да. У нас много ностальгии в музыке, мы используем элементы поп-музыки 80-х годов и 90-х. Нам это нравится, и мы это комбинируем с чем-то новым.

Зритель из зала:

А вы не хотите создавать больше своего?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Мне кажется, что мы это и делаем, просто невозможно создавать что-то совершенно новое, не опираясь на то, что уже существует. Изобретать велосипед полностью каждый раз нам не нужно, нам этого не хочется.

Дмитрий Врангель:

Костюмы, которые сейчас на вас, это прокатные костюмы, или вы их шили для выступлений?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Они прокатные, частично сшитые. Мы комбинируем и экспериментируем каждый раз. Было бы накладно к каждому выступлению шить что-то новое.

Зритель из зала:

Вы со своими увлечениями мистикой не боитесь зайти слишком далеко?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Раствориться в небытие? Превратиться в неких духов? Нет, мне кажется, что с мистикой нельзя уйти слишком далеко. Пока мы состоим из атомов и молекул, я думаю, что мы можем экспериментировать с мистикой сколько угодно.

Зритель из зала:

Я имела ввиду психологически?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Не сойдем ли мы с ума? Может и сойдем, может, прямо сегодня и сойдем.

Зритель из зала:

Многие ваши композиции подошли бы в качестве саундтреков к фильмам-триллерам. Вам поступали такие предложения?

Михаил Сендер (группа Dreamgale):

Нет. Это очень сложная индустрия, большая мечта любого композитора — написать трек к крупному и серьезному фильму. К сожалению, это очень высокая конкуренция.