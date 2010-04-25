МИД Британии включил в программу визита Папы Римского кувырки с детьми и открытие клиники абортов

Британский МИД принес извинения за некий скандальный документ, в сатирической форме описывающий программу визита Папы Римского Бенедикта XVI, предстоящего в сентябре.

Как пишет газета The Telegraph, этот документ прилагался к электронному письму, разосланному сотрудникам МИД и высокопоставленным членам правительства.

В черновике программы, озаглавленном «Идеальный визит...», в частности, предлагалось, чтобы Бенедикт XVI принял участие в открытии клиники абортов, благословил гей-брак и объявил о начале производства презервативов под эгидой Ватикана, передает NEWSru.com.

Среди других предложений были перечислены кувырки с детьми в поддержку здорового образа жизни, дуэт с королевой и ночевка в муниципальном жилье. Как выяснила газета, автором скандального черновика был один из рядовых сотрудников британского МИД, выпускник престижного университета. Он уже переведен «на другую работу», заверили в министерстве.

В британском МИДе подчеркивают, что этот «дурацкий» документ, многие идеи в котором «неосмотрительны, наивны и оскорбительны», никоим образом не отражает политику министерства. Посланник Великобритании при Ватикане уже выразил представителям Святого престола глубокие сожаления по поводу инцидента, сообщает «Эхо Москвы».