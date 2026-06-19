Житель Светлогорска несколько лет зарабатывал на скрытом майнинге

Сотрудники по противодействию киберпреступности Гродненской области совместно со следователями задержали 35-летнего жителя Светлогорска, который несколько лет зарабатывал на скрытом майнинге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным оперативников, мужчина модифицировал так называемый крипто-джекер. Это вирус-майнер, который незаметно использует ресурсы чужих компьютеров.

Артем Матяс, начальник УПК УВД Гродненского облисполкома: С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которая несанкционированно устанавливалась на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляя работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров. Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.

Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. Мной было поражено более трех сотен компьютеров.

Следователи устанавливают всех потерпевших за время деятельности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.