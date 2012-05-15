Международный форум, посвященный проблеме реставрации населенных пунктов, уничтоженных в Европе более 70 лет назад, проходит в Минске

Новости Беларуси. Вопросы возрождения разрушенных во время войны деревень обсуждают в Минске специалисты из 9 стран. Международный форум, посвященный проблеме реставрации населенных пунктов, уничтоженных в Европе более 70 лет назад, впервые проходит в нашей стране.

Беларусь, потерявшая в Великой Отечественной более пяти тысяч деревень и малых населенных пунктов, десятки из которых до сих пор не восстановлены, имеет широкий пласт исторического материала.

Главная особенность нынешней конференции – участие в ней не только историков и ветеранов, но и молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Митчев, директор Музея национального восстания (Словакия):

Мы хотели, чтобы конференции также были в Восточной Европе. Но первая в Минске. Я очень рад, что удалось нам это сделать.

Думаю, хорошо, что приехали из Италии, Чехии, Германии. Думаю, надо об этом рассказывать, надо это делать в различных странах, чтобы встретились люди, которые об этом разговаривают.

Сергей Азаронок, директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Наши выступления произвели, можно сказать, своеобразный взрыв. Особенно среди молодежной среди. Они, конечно, были шокированы, по-другому я никак не скажу, теми драматическими событиями, которые разгорались на территории Республики Беларусь в годы Великой Отечественной войны. Особенно их потрясло то, что до сих пор 186 деревень, которые были сожжены вместе с жителями, не восстановлены.