Международный фестиваль байкеров «Минск-2009»

Оглушительный рев восьмисот моторов стал звуковым сопровождением главных минских проспектов. (ФОТО+ВИДЕО)

Железные братья свою грандиозную акцию в Беларуси в этом году приурочили к 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И возложение цветов к монументу Победы для людей, которые свято чтут принципы равенства, братства и независимости, стало одним из главных моментов сегодняшнего дня.

Всю дорогу от Силичей, где стартовал байкпарад, рыцарей дорог провожали удивленные и восхищенные взгляды не только прохожих, но и водителей встречных машин. Однако, движение не перекрывалось. Байкеры уже давно развеяли негативный и несправедливый стереотип о себе как о недисциплинированных водителях. Они наоборот стараются популяризировать технические виды спорта. А теперь во многих странах мира буду знать о том, что лучшая площадка для этого — Беларусь.

На специальной площадке байкеры продемонстрировали свои экстремальные трюки. Некоторые из которых были просто на грани фантастики, человеческой смелости и прочности машины. Неизвестная многим классика состязаний любителей железных коней: когда соревнуются не в скорости, а наоборот — в медленной езде.

На главный кульминационный момент сегодняшнего шоу приехал не только посмотреть, но и поучаствовать Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем. Президенту байкеры предложили самому сесть за руль мощной железной машины.

Во главе с белорусским президентом и под разноцветьем флагов различных государств Европы и даже Америки, колонна, объединившая мотоциклистов из Беларуси, Украины, Литвы, Латвии, Германии, Англии, Словакии, Польши, Швеции, Чехии, Сербии, Македонии, Греции и США двинулась в Силичи. Здесь мегафестиваль байкеров сейчас продолжается.

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