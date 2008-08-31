Международная преступность активно использует Беларусь, как коридор для транзита наркотиков

Из Западной Европы через территорию нашей страны идут синтетические наркотики, из Латинской Америки - кокаин, а на Запад поступают крупные партии гашиша. В этом году сотрудниками комитета Госбезопасности Беларуси перекрыто два канала поставки синтетических наркотиков из Литвы и Польши. Всего за 6 месяцев этого года КГБ возбудило 69 уголовных дел. Таким образом, Беларусь постепенно из страны транзита наркотиков превращается в страну-потребителя.