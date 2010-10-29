Мэрия Минска проинспектировала девять районов города за семь часов

Чиновники оценили дворовые территории, объекты реконструкции и капитального ремонта. Они также ознакомились с примерами благоустройства зеленых зон отдыха.

Благоустроенный двор — ощутимый бонус, прежде всего для жильцов. Может быть поэтому в центре свежевыкрашенных после реконструкции хрущевок появился живописный городок. И неприглядная трансформаторная будка стала настоящим шедевром на детской площадке.

Парк «Медвежино» жители Фрунзенского района уже могут включать в список любимых мест отдыха. Его реконструировали по поручению Главы государства. Три детских городка, аллеи для прогулок. В перспективе - обустроить инфраструктуру. Еще одна столичная гордость с чудо-фонтаном Парк Победы. И сегодня его не проехали мимо. Прогулявшись по мощеным дорожкам, столичные чиновники взялись за лопаты.

Свыше двадцати тысяч деревьев высадили за месяц в Минске. Но на этом посадочные работы в нынешнем сезоне не завершены.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:

Месячник заканчивается, но мы будем продолжать работы по компенсационным посадкам в городе.