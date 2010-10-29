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Мэрия Минска проинспектировала девять районов города за семь часов

29 октября 2010 18:29
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Чиновники оценили дворовые территории, объекты реконструкции и капитального ремонта. Они также ознакомились с примерами благоустройства зеленых зон отдыха.

Благоустроенный двор — ощутимый бонус, прежде всего для  жильцов. Может быть поэтому в центре свежевыкрашенных после реконструкции хрущевок появился живописный городок.  И неприглядная трансформаторная будка стала настоящим шедевром на детской площадке.

Парк «Медвежино» жители Фрунзенского района уже могут включать в список любимых мест отдыха.  Его реконструировали по поручению Главы государства. Три детских городка, аллеи для прогулок. В перспективе - обустроить инфраструктуру. Еще одна столичная гордость с чудо-фонтаном Парк Победы. И сегодня его не проехали мимо.  Прогулявшись по мощеным дорожкам, столичные чиновники взялись за лопаты.

Свыше двадцати тысяч деревьев высадили за месяц в Минске. Но на этом посадочные работы в нынешнем сезоне не завершены.

Игорь Кушнеревич, генеральный директор УП «Минскзеленстрой»:
Месячник заканчивается, но мы будем продолжать работы по компенсационным посадкам в городе.

Фото. Ладутько и депутаты в Минске

Фото. Ладутько и депутаты в Минске

# общество # Ладутько # Фотофакт

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