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Мэр Минска проголосовал вместе с семьей

19 декабря 2010 11:20
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В числе первых сегодня проголосовал и председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Столичный градоначальник пришел на один из избирательных участков Минска вместе с семьёй.

Николай Ладутько отметил, что опускает бюллетень одним из первых потому, что день выборов проведет на работе. Председатель Мингорисполкома пообщался с членами участковой комиссии, поинтересовался активностью наблюдателей и настроением избирателей,  сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
После «убытия» с избирательного участка я посвящу свой день той работе, которой я занимаюсь каждый день. Идет снег, больше внимания уделим тому, чтобы коммунальные службы обеспечили оперативную уборку подходов к избирательным участкам, чтобы оперативно и устойчиво работал общественный транспорт. Я уверен, что выборы в Минске пройдут организованно.

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# общество # Ладутько

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