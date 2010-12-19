Мэр Минска проголосовал вместе с семьей

В числе первых сегодня проголосовал и председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Столичный градоначальник пришел на один из избирательных участков Минска вместе с семьёй.

Николай Ладутько отметил, что опускает бюллетень одним из первых потому, что день выборов проведет на работе. Председатель Мингорисполкома пообщался с членами участковой комиссии, поинтересовался активностью наблюдателей и настроением избирателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

После «убытия» с избирательного участка я посвящу свой день той работе, которой я занимаюсь каждый день. Идет снег, больше внимания уделим тому, чтобы коммунальные службы обеспечили оперативную уборку подходов к избирательным участкам, чтобы оперативно и устойчиво работал общественный транспорт. Я уверен, что выборы в Минске пройдут организованно.