Мэр Минска проголосовал вместе с семьей

Николай Ладутько отметил, что опускает бюллетень одним из первых потому, что день выборов проведет на работе. Председатель Мингорисполкома пообщался с членами участковой комиссии, поинтересовался активностью наблюдателей и настроением избирателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
После «убытия» с избирательного участка я посвящу свой день той работе, которой я занимаюсь каждый день. Идет снег, больше внимания уделим тому, чтобы коммунальные службы обеспечили оперативную уборку подходов к избирательным участкам, чтобы оперативно и устойчиво работал общественный транспорт. Я уверен, что выборы в Минске пройдут организованно.