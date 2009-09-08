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Медведев хочет проверять школьников на наркотики

08 сентября 2009 12:07
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Президент РФ Дмитрий Медведев объявил борьбу накормании: увеличение числа молодых людей, употребляющих наркотики, представляет угрозу для национальной безопасности России.

По мнению Медведева, «омоложение состава наркопотребителей - это угроза национальной безопасности страны, серьезный вызов здоровью нации и без того крайне сложной демографической ситуации». По официальным данным, за последние десять лет количество зарегистрированных больных с диагнозом «наркомания» выросло почти на 60%, продолжил президент.

Медведев также коснулся вопроса о введении обязательного тестирования учащихся всех образовательных учреждений на предмет употребления наркотиков. Профилактику необходимо начинать с раннего возраста, считает президент.

# общество # Наркотики

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