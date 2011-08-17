«МАЗ» представил опытный образец новейшего тягача с специально разработанным двигателем мощностью 600 лошадиных сил

Модель еще не запустили в производство – впереди испытания. Но уже понятно, что эта машина будет интересна не только в Беларуси. Авто рассчитано на большие расстояния.

Александр Гнедько хоть и испытывает машины уже 25 лет, но сесть на сиденье этого тягача мечтал почти год. Ровно столько понадобилось конструкторам, чтобы создать эксклюзивную автомодель.

Александр Гнедько, водитель-испытатель ОАО «МАЗ»:

Сиденье вообще очень хорошее. Оно может вертеться.

С задачей разработать безопасный и комфортный автомобиль для перевозок на большие расстояния конструкторы справились. Сегодня все желающие в этом смогли убедиться воочию. Два спальных места, холодильник, кондиционер. Дорога только в радость.

«МАЗ 6440» впечатляет своими техническими характеристиками: автоматическая коробка передач, цифровой тахограф, климат-контроль. Вместимость в кабине настолько велика, что водитель в ней может спокойно встать, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Локатко, заместитель главного конструктора ОАО «МАЗ»:

Преимущества автомобиля – это, в первую очередь, пассивная безопасность. Исключается смертельный исход водителя в случае ДТП. Это лучшая ремонтопригодность и обслуживание двигателя, уменьшенный шум и повышенная комфортность кабины, применение современных электронных систем в данном автомобиле, наши песперктивные разработки в части подвески и трансмиссии.

Автомобиль еще не поступил в серийное производство, а заказы уже поступают. Четыре машины готовы приобрести соседние государства. Белорусским тягачом заинтересовались Куба и Венесуэла.

Машина составит хорошую конкуренцию, ведь по качеству мировым производителям она ни в чем не уступает, а цена гораздо дешевле своих аналогов. Конкуренты не спят.

Александр Боровский, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Самое главное – не будет новых моделей – трудно будет на этом рынке существовать. Китайцы надвигаются, Россия в ВТО вступает.

Вот такая машина будет у нас в будущем международная, со спальником.

В октябре завод выпустит микроавтобус и микрогрузовик. Модельный ряд машин пополняется с каждым месяцем. Вместе с ним увеличивается и количество комплектующих для автоновинок.

В этом тягаче 75% деталей отечественного производства. Специально для нее был разработан двигатель мощностью 600 лошадиных сил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Лобач, генеральный директор ОАО «Минский моторный завод»:

По заказу «МАЗа» мы первые для гоночных автомобилей сделали двигатели мощностью 800 лошадиных сил, которые прошли «Шелковый путь». Двигатель, соответствующий экологическим нормам Евро-4.

Сердце машины установлено под капотом. И в этом ее изюминка. До этого двигатель работал под кабинами.

К слову, за полтора года экспорт автомобильного завода вырос в пять раз. Продолжаются переговоры по созданию автохолдинга «МАЗа» с российским «КамАЗом», в который оба предприятия внесут по 48% акций. К тому же, теперь в покупке 25% акций заинтересовалась российская группа «ГАЗ».

Александр Боровский, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Почему не жить с двумя женихами? Надо создать и холдинг, и 25%, которые у нас есть, это же не контрольный пакет, продать группе «ГАЗ», российской компании. И иметь здесь двигателя и коробки.

Опытный образец пройдет плановые испытания. Новинка будет гастролировать с Белорусским государственным цирком.