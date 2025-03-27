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МАЗ представил на выставке в Москве перспективную разработку для коммунальных служб

27 марта 2025 06:24
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Перспективную разработку для коммунальных служб представил Минский автомобильный завод на выставке в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ представил на выставке в Москве перспективную разработку для коммунальных служб-2

Особенность такой спецтехники – шасси с колесной формулой шесть на два. Управляемая задняя ось основания машины позволяет значительно улучшить маневренность мусоровоза в стесненных городских условиях. Качество данной модели уже высоко оценили ведущие российские производители коммунальной техники. Международный форум экологических технологий проходит в московском «Экспоцентре».

Одно из ключевых выставочных мероприятий в России объединило производителей и поставщиков экологических технологий, представителей компаний-переработчиков и утилизаторов. Также участвуют региональные операторы, экологи промышленных предприятий, представители органов государственной и муниципальной власти. В 2025 году выставка тематически расширена – теперь ее разделы отражают весь спектр возможностей для создания экономики замкнутого цикла.

# МАЗ # Предприятия Беларуси # Выставка

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