Прямой эфир

«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад

07 октября 2021 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый детский сад открыли в поселке Дружный. Он примет ребят уже 8 октября. В трехэтажном здании разместятся 12 разновозрастных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад-1

Малышей ждут всевозможные занятия. Много интерактивных панелей, развивающих комплексов. Есть современный пищеблок и бассейн. А фишкой садика стала STEM-лаборатория. Ее оснастили современными компьютерами, лего-наборами и пазлами из дерева. Так что ребята смогут постигать азы конструирования. Сад рассчитан на 230 мест. Для поселка он очень актуален, ведь здесь много молодых семей.

«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Это планомерная работа, это не какие-то разовые акции, поэтому в текущем году у нас еще в планах открытие детского сада в поселке Колодищи Минского района, начальной школы и детского сада в Молодечно, в высокой степени готовности наша школа в Смолевичах. В следующем году надеемся школу немножко подремонтировать, которая находится здесь рядом. Мы стараемся в каждом районе Минской обрасти планомерно двигаться в создании нормальной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад-7

Ольга Мацукевич:
Материальная база тут вообще невероятная. Что касается наполнения по игрушкам, по детскому развивающему материалу, даже то, что мы успели посмотреть на организационном собрании, это просто нечто. Иди, развивайся, играйся.

«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад-10

В поселке провели также масштабное благоустройство. Теперь к саду ведет комфортная асфальтная дорога. Также здесь заменили освещение, проложили переходные дорожки, обустроили переходы. Появился в Дружном и уютный парк отдыха со спортивными и детскими площадками.

# Социальная инфраструктура # общество # Александр Турчин # Ольга Мацукевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея
07 октября 2021 13:59

В честь Года народного единства. В Узденском районе появилась берёзовая аллея

В Мининформ прислали просьбу о возобновлении доступа к сайту kp.by. Документов на прекращение выпуска газеты не поступало
07 октября 2021 13:56

В Мининформ прислали просьбу о возобновлении доступа к сайту kp.by. Документов на прекращение выпуска газеты не поступало

Боровик о «Комсомолке»: не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов
07 октября 2021 13:55

Боровик о «Комсомолке»: не надо искажать факты, уважайте действующую власть, белорусов