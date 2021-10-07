«Материальная база тут невероятная». В посёлке Дружный открыли новый детский сад

Новости Беларуси. Новый детский сад открыли в поселке Дружный. Он примет ребят уже 8 октября. В трехэтажном здании разместятся 12 разновозрастных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышей ждут всевозможные занятия. Много интерактивных панелей, развивающих комплексов. Есть современный пищеблок и бассейн. А фишкой садика стала STEM-лаборатория. Ее оснастили современными компьютерами, лего-наборами и пазлами из дерева. Так что ребята смогут постигать азы конструирования. Сад рассчитан на 230 мест. Для поселка он очень актуален, ведь здесь много молодых семей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Это планомерная работа, это не какие-то разовые акции, поэтому в текущем году у нас еще в планах открытие детского сада в поселке Колодищи Минского района, начальной школы и детского сада в Молодечно, в высокой степени готовности наша школа в Смолевичах. В следующем году надеемся школу немножко подремонтировать, которая находится здесь рядом. Мы стараемся в каждом районе Минской обрасти планомерно двигаться в создании нормальной социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры.

Ольга Мацукевич:

Материальная база тут вообще невероятная. Что касается наполнения по игрушкам, по детскому развивающему материалу, даже то, что мы успели посмотреть на организационном собрании, это просто нечто. Иди, развивайся, играйся.