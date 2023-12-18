Мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отметила 30-летний юбилей. Рассказываем, с чего всё начиналось

В 2023 году мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отпраздновала юбилей – 30 лет творческой жизни. Чем отметился знаковый юбилей для коллектива? Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка», и Евгений Фомбаров, директор творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка».

Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»:

Получить детскому коллективу такую награду – это высшая награда оценки работы. Каким бы ни был замечательным концерт, какими бы ни были замечательными телесюжеты, радиоэфиры на тему юбилея коллектива, самое главное – это награда, специальная премия, которую мы получили из рук главы государства на сцене Дворца республики. Это главное в понятии юбилея. Я очень этим дорожу, для меня это очень знаково, почетно.