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Мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отметила 30-летний юбилей. Рассказываем, с чего всё начиналось

18 декабря 2023 08:45
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В 2023 году мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отпраздновала юбилей – 30 лет творческой жизни. Чем отметился знаковый юбилей для коллектива?

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка», и Евгений Фомбаров, директор творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка».

Мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отметила 30-летний юбилей. Рассказываем, с чего всё начиналось-1

Татьяна Панова, художественный руководитель творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»:
Получить детскому коллективу такую награду – это высшая награда оценки работы. Каким бы ни был замечательным концерт, какими бы ни были замечательными телесюжеты, радиоэфиры на тему юбилея коллектива, самое главное – это награда, специальная премия, которую мы получили из рук главы государства на сцене Дворца республики. Это главное в понятии юбилея. Я очень этим дорожу, для меня это очень знаково, почетно.

Мастерская эстрадного искусства «Хвілінка» отметила 30-летний юбилей. Рассказываем, с чего всё начиналось-4

Евгений Фомбаров, директор творческой мастерской эстрадного искусства «Хвілінка»:
Все начиналось с обычного кружка для детей в школе № 194 в городском поселке «Сокол». Татьяна тогда пришла на распределение после института. Она сама создала этот коллектив и дала ему название «Хвілінка». С тех пор она является бессменным художественным руководителем, генератором всех идей, педагогом по вокалу в коллективе.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Юрий Царёв # Дмитрий Потапович # Ольга Бурлакова

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