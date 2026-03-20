Марзалюк: отсутствие у белорусов ксенофобии – то, что столетиями позволяло нам выживать

Проект «Азаренок. Напрямую». Вместе с экспертом обсудим, какая сделка готовится с США и другие важнейшие международные события. В эфире депутат, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк.

Игорь Марзалюк, депутат, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке:

Столетия жизни вместе без всяких там методичек Евросоюза, а именно – столетия жизни нормально и вместе, когда мы понимаем, что каждый имеет право сохранять свою идентичность и свою веру. Вот это для нас столетиями было скрепой, которая позволяла нам выживать в самых диких, в самых страшных условиях чужих войн, интервенций. Именно поэтому наше государство, понимая вот эту священную традицию, ее свято чтит. Именно поэтому никогда не было и не будет у белорусов ненависти для другого человека только потому, что он по-другому молится и у него другой разрез глаз.

Это то, что столетиями позволяло нам выживать. Это мудрость нашего народа: «Нам не важно, детка, откуда, абы ты человеком был добрым».

Беларусь – это Добра Русь. Это то, что многие не понимают. Это когда мы делимся последним куском хлеба, пускаем в курную или свою избу, или куда угодно. Когда мы вместе спасаем наших детей от карателей, которые уничтожают всех подряд, не разбирая, для кого мы «унтерменш».

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