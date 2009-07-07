Майкл Джексон хотел, чтобы его клонировали!

Эту сенсационную новость распространила британская газета Daily Mirror со ссылкой на слова шофера Майкла Джексона Ала Боумана.

Газета пишет, что в 2002 году Ал Боуман подвозил Майкла Джексона и его друга экстрасенса Ури Геллера в Лас-Вегас на конференцию по клонированию человека, организованную сектой Raelians Raelian. Майкл Джексон загорелся идеей клонирования самого себя.

Джексон был крайне возбужден.

- Он аж подпрыгивал после этой конференции как маленькое дитя. Он сиял,- вспоминает Ал Боуман. – Я слышал, как он и Ури общались в лимузине. Майкл рассказывал о возможность быть клонированным. Он схватил Ури обеими руками и повторял: «Я очень хочу это сделать, Ури. Не важно, сколько это будет стоить».

Это было очевидное безумие, но оно интересовало Майкла. Майкл говорил, что хочет, чтобы у него была своя мини-версия для продолжения его дела. Он мечтал, что Майкл Джексон будет жить вечно.

Связанная с сектой раэлитов фирма Clonaid на своем сайте сообщает, что клонирование стоит всего 200 000 долларов, оплодотворение бесплодной женщины будет стоить 5 тыс. долларов. На сайте сообщается, что якобы первый клонированный ребенок по имени Ева родился 26 декабря 2002 года.