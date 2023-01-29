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Лукашенко: «В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность»

29 января 2023 07:37
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Новости Беларуси. Их проекты исключительно ориентированы на практическое применение и если раньше были точечные разработки в отдельных сферах и отраслях, то сейчас по всему спектру. Речь о достижениях белорусских ученых, у которых сегодня профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поздравления деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования адресовал Президент.  

Лукашенко: «В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность. И промышленности, и сельскому хозяйству, и социальной сфере нужны прорывные инновационные идеи и разработки. Государство, предоставившее отечественным ученым достойные условия для исследовательской и практической работы, вправе рассчитывать на исключительную преданность национальным интересам.  

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# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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