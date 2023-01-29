Лукашенко: «В Год мира и созидания на науку возлагается огромная ответственность»

Новости Беларуси. Их проекты исключительно ориентированы на практическое применение и если раньше были точечные разработки в отдельных сферах и отраслях, то сейчас по всему спектру. Речь о достижениях белорусских ученых, у которых сегодня профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования адресовал Президент.