В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя

Новости Беларуси. Сильный ветер обрушился 18 февраля на Брест. Хотя МЧС предупреждало о возможном буйстве стихии, к подобному местные жители не были готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре города с фасада многоэтажки ветер сорвал огромный пласт утеплителя. Сеть облетают снятые очевидцами кадры. Слой минеральной ваты вместе со штукатуркой обвалился вдоль семи этажей. К счастью, никто не пострадал.