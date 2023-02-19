В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя

Новости Беларуси. Сильный ветер обрушился 18 февраля на Брест. Хотя МЧС предупреждало о возможном буйстве стихии, к подобному местные жители не были готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильный ветер обрушился 18 февраля на Брест. Хотя МЧС предупреждало о возможном буйстве стихии, к подобному местные жители не были готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре города с фасада многоэтажки ветер сорвал огромный пласт утеплителя. Сеть облетают снятые очевидцами кадры. Слой минеральной ваты вместе со штукатуркой обвалился вдоль семи этажей. К счастью, никто не пострадал.
Ветер бушевал весь день и доставил немало неприятностей. Несколько деревьев повалило прямо на проезжую часть, со зданий посрывало кровлю, повреждены оказались заборы и остановка общественного транспорта. Восемь раз спасатели выезжали для устранения последствий непогоды.
Подписывайтесь на нас в Telegram!