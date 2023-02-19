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В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя

19 февраля 2023 10:21
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Новости Беларуси. Сильный ветер обрушился 18 февраля на Брест. Хотя МЧС предупреждало о возможном буйстве стихии, к подобному местные жители не были готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя-1

В центре города с фасада многоэтажки ветер сорвал огромный пласт утеплителя. Сеть облетают снятые очевидцами кадры. Слой минеральной ваты вместе со штукатуркой обвалился вдоль семи этажей. К счастью, никто не пострадал.

В Бресте ветер сорвал с многоэтажки огромный пласт утеплителя-4

Ветер бушевал весь день и доставил немало неприятностей. Несколько деревьев повалило прямо на проезжую часть, со зданий посрывало кровлю, повреждены оказались заборы и остановка общественного транспорта. Восемь раз спасатели выезжали для устранения последствий непогоды.

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# Погода в Беларуси # общество # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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