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Госслужащие Беларуси теперь будут носить особый нагрудный знак

19 февраля 2023 08:10
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Новости Беларуси. Государственные гражданские служащие Беларуси будут носить особый нагрудный знак. С этого дня вступает в силу подписанный Президентом указ. Предполагается, что нововведение позволит повысить престиж гражданской службы и поспособствует сохранению ее исторических традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госслужащие Беларуси теперь будут носить особый нагрудный знак-1

Знак будет выдаваться чиновникам при вступлении в должность. Носить его полагается на деловой или форменной одежде. По истечении срока полномочий права на ношение отличительного знака у экс-служащих не будет, однако сдавать его не придется. Лишь в случае снятия с должности по дискредитирующим основаниям нагрудный знак необходимо будет вернуть в госструктуру, которая его выдала.

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# Государственная политика # общество # Фотофакт

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