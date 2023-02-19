Госслужащие Беларуси теперь будут носить особый нагрудный знак

Новости Беларуси. Государственные гражданские служащие Беларуси будут носить особый нагрудный знак. С этого дня вступает в силу подписанный Президентом указ. Предполагается, что нововведение позволит повысить престиж гражданской службы и поспособствует сохранению ее исторических традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знак будет выдаваться чиновникам при вступлении в должность. Носить его полагается на деловой или форменной одежде. По истечении срока полномочий права на ношение отличительного знака у экс-служащих не будет, однако сдавать его не придется. Лишь в случае снятия с должности по дискредитирующим основаниям нагрудный знак необходимо будет вернуть в госструктуру, которая его выдала.