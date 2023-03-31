Лукашенко: тема Послания — условия сохранения суверенитета и независимости

Тема нашего сегодняшнего мероприятия – условия сохранения суверенитета и независимости, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

Все просто: никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Беларуси не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость, объяснил глава государства, почему именно эта тема вынесена на обсуждение. Президент отметил, что никогда в истории белорусы не подходили к такой опасной черте, когда надо уделить особое внимание сохранению суверенитета и независимости нашей страны.