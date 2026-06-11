Кадровый день во Дворце Независимости: Президент обновил руководство Минприроды и ИД «Беларусь сегодня»

Кадровый день во Дворце Независимости. Обновление в министерском и дипкорпусе, на крупных государственных предприятиях, в СМИ и местной вертикали власти. Соответствующие решения принял Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он переходит с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства. В числе главных приоритетов, обозначенных Президентом перед новым министром, – жесткий контроль за обращением с отходами и наведение образцового порядка на земле. Также глава государства предложил рассмотреть передачу государственной инспекции охраны животного и растительного мира в подчинение Минприроды. Это позволит объединить ресурсы ведомств и централизовать защиту экосистем страны. Изменения коснулись и медиасферы. Крупнейший медиахолдинг страны – издательский дом «Беларусь сегодня» – возглавила Ольга Ануфриева, ранее руководившая издательским домом «Звязда». Обращаясь к новому руководителю, глава государства обратил внимание на особый статус центрального печатного органа и обозначил ключевую роль современных массмедиа в формировании общественного мнения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается, Ольга, вашего подразделения, естественно, наверное, все-таки – это газета и издание президентского уровня. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться, все этим занимаются. Не надо этого бояться. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует, слава богу, в Беларуси. Мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься – пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники – от журналистов до Президента.