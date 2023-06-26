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Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

26 июня 2023 08:40
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 26 июня, профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Именно на них лежит особая ответственность за решение комплекса сложных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это подчеркнул Президент в поздравлении работников и ветеранов органов прокуратуры.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Защищая права и свободы граждан, обеспечивая верховенство закона и справедливости, сохраняя историческую правду, вы делаете все для того, чтобы Беларусь поступательно развивалась и крепла, а в нашем обществе всегда царили мир и согласие. Особенно актуально это сегодня, когда на сотрудниках органов прокуратуры лежит особая ответственность за решение целого комплекса сложных задач в вопросах соблюдения законности и правопорядка, борьбы с преступностью и укрепления национальной безопасности. Убежден, каждый из вас это хорошо понимает, а высокий профессионализм, принципиальность и независимость позволят эффективно противодействовать новым вызовам времени.

# Прокуратура Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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