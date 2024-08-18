Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником

Поздравления сегодня, 18 августа, принимают те, кто оберегает мирное небо над нашей страной. Личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с профессиональным праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что военная авиация – это всегда особая сложность и риск, а еще высочайшее мастерство, несгибаемый характер и мужество. Так было в годы войны, так происходит и в наши дни, когда в экстремальных случаях летчики совершают героические поступки, спасая жизни людей. Также Президент подчеркнул, что в современных условиях роль авиации растет, появляются новые вызовы и угрозы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Постоянно совершенствуясь, белорусские Военно-воздушные силы эффективно им противостоят. Вы ежедневно несете свою боевую вахту, осваивая новую технику и оберегая мирное небо над нашей страной, обеспечивая безопасность, мир и покой белорусов.

Летчики доставляют десант и грузы, поддерживают группировки сухопутных войск, несут боевое дежурство по охране воздушных границ. В современных реалиях, когда появляются новые риски и угрозы, роль авиации растет. Но, постоянно совершенствуясь, белорусские военно-воздушные силы эффективно им противостоят, обеспечивая мир и безопасность на нашей земле.