Лукашенко: никакого запугивания, люди должны жить смело в своей стране, на своей земле

Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ни в коем случае не должны перейти красную линию в отношениях с нашим обществом, с нашими людьми. Ни в коем случае мы не должны зажимать людей так, что они, особенно руководители, должны оглядываться на каждый шорох. Ни в коем случае. А такое есть. Пусть не у Герасимова, но у подчиненных, у других.

Люди хотят жить в своей стране свободно. И надо брать в наручники только тех, кто этого заслуживает. Есть информация оперативная. Прослушали, увидели, у вас свои методы. КГБ, МВД, вы и другие. Увидели, что к нему надо прийти, идите. Если такой информации нет, не надо кованым сапогом стучать в дверь человека. Ни в коем случае.

Об этом был такой разговор, чтобы у нас крен этот не наметился. Люди должны жить смело в своей стране, на своей земле. И это зона ответственности губернаторов и правительства. Они должны это видеть. И если нужно, конечно, они Герасимову не укажут, но у них есть Президент. Свою позицию я обозначил.

Никакого запугивания. Никакого давления. Еще раз подчеркиваю, давить нещадно нужно на проходимцев, жуликов и тех, кто хочет разрушить страну. Тут прощения не должно быть никакого. Но ходить и загребать гребенкой всех, кого надо, а кого не надо в стране, ни в коем случае нельзя. Это я наперед еще говорю. Я не хочу сказать, что у нас уже все дрожат и трясутся. Трястись будут те, кто этого заслуживает.