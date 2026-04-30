Лукашенко: примерно половина наших председателей райисполкомов не сдала этот важнейший для них экзамен

Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.

Не единичны случаи, когда руководители предприятий о том, что они часть инициативы узнают из СМИ, которым о проделанной работе отчитались местные власти. Самообман никому не нужен, главе государства в особенности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получается двоякая картина, а истина, как обычно, посередине. Первое. Правительство и губернаторы где-то недоговаривают, что для многих инвесторов условия так и не созданы: не всегда доступное финансирование, дорогое проектирование, строительство и тому подобное. Второе. Примерно половина наших председателей райисполкомов не сдала этот важнейший для них экзамен.

Еще раз подчеркиваю, уже спустя некоторое время после объявления этой инициативы «Один район – один проект», время изменилось. Нам не столь важно создать рабочие места, укомплектовать работниками и рабочими специалистами тех отраслей, которые у нас сегодня развиваются. Поэтому это не столь важно. Важно, насколько председатели райисполкомов и все присутствующие здесь облисполкомы, правительство способны реализовать эту инициативу, эти проекты.

И здесь важнейший момент, который глава государства, посчитал необходимым озвучить. Во-первых, пока не поздно, а во-вторых , чтобы не складывалось впечатление, что никто не видит перегибов, которые могут отбить все желание быть инициативными.