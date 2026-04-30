Лукашенко призывает прекратить отток населения из регионов и «бешеную стройку жилья» в Минске

Инициатива «Один район – один проект» рассматривается не только как своего рода экономическая программа, но и в качестве инструментов для развития регионов. Практически все 118 районов страны в той или иной степени сталкиваются с оттоком населения, особенно из сельской местности. Соцопросы показывают: главный запрос людей в регионах – наличие достойно оплачиваемой работы. Именно поэтому создание новых предприятий должно не только укреплять экономику, но и формировать условия, при которых люди будут оставаться жить и работать в регионах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо прекратить отток населения из регионов в Минск и областные центры. Совсем мы не прекратим, это естественно. Здесь же и промышленность, и прочее. Поэтому арендное жилье надо строить. Но только столько, сколько надо. А основное надо перенести в регионы, чего бы нам это ни стоило. В регионы, в районы, особенно районные центры. Потому что сложится ситуация, когда нам, в сельскохозяйственной организации, а это уже есть везде, из городов возят, чтобы в сельском хозяйстве они работали. Доить коров скоро будут горожане. Кто, из Минска поедут? Нет, поедут прежде всего из районных центров. Поэтому надо развивать районные центры. Имея в виду, что кто его знает, что будет?

Агрогородки надо развивать. Вот я у Крупко облетел всю область, и я же вижу, как идет развитие. Где агрогородок, хороший агрогородок – там надо строить жилье, там надо создавать условия. Ты же мне сам сказал, что люди хотят жить там, где есть школа, даже банк какой-то, и школа искусств. Для того, чтобы детки развивались. Поэтому нам надо уже по типу районных центров создавать агрогородки. И тут очень аккуратно надо быть с объединением хозяйств, чтобы не получилось, что агрогородок, а крайнее поле 70 километров. К сожалению, Иван Иванович, у нас на Полесье такое уже есть. Поэтому все это надо учитывать. И надо переносить туда центр тяжести. Будут довольны минчане, потому что не будет перенаселен Минск. Пока красивый городок, роскошный для жизни, все завидуют, есть, как дышать людям. Так они говорят: можно дышать.