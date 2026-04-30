Лукашенко: к половине проектов инициативы «Один район – один проект» есть вопросы

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов. Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива «Один район – один проект» – президентская, вполне логично вписывающаяся в желание развивать страну равномерно, сбалансировано. На первых этапах было важно создать рабочие места, привлечь инвестиции, кадры, а за ними подтянется инфраструктура и зарплаты. И, судя по цифрам, эффект есть. Есть и запрос, и спрос. Назначая предриков, глава государства часто напоминает об этом. Плохая новость в том, что в желании показать свою эффективность часто руководство регионов к изначально хорошей инициативе относится формально. Лукашенко: почти все регионы страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского.