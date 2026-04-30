Лукашенко: к половине проектов инициативы «Один район – один проект» есть вопросы

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.
Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициатива «Один район – один проект» – президентская, вполне логично вписывающаяся в желание развивать страну равномерно, сбалансировано. На первых этапах было важно создать рабочие места, привлечь инвестиции, кадры, а за ними подтянется инфраструктура и зарплаты. И, судя по цифрам, эффект есть. Есть и запрос, и спрос.
Назначая предриков, глава государства часто напоминает об этом. Плохая новость в том, что в желании показать свою эффективность часто руководство регионов к изначально хорошей инициативе относится формально.
Лукашенко: почти все регионы страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Правительство докладывает, что это полезное начинание. Из запланированных проектов две трети реализовано (144 проекта реализованы из 217). Порядка 3,5 миллиардов рублей инвестировано, более 6 тысяч рабочих мест создано.
Обещаю, что по завершении намеченных планов мы эти цифры удвоим. Инициативой охвачены как государственные, так и частные предприятия в различных отраслях: машиностроение, фармацевтика, деревообработка и прочее, в том числе и АПК. Многие инвестпроекты являются импортозамещающими или экспортно ориентированными. Это важно.
В ряде регионов инициатива «Один район – один проект» дает действительно мощный эффект. Например, в Краснопольском районе, который посещали буквально две недели назад, за пятилетку доля инвестиций по проектам инициативы составила 50 % от общего объема. С другой стороны, мне докладывают контролеры, к половине проектов (109 из 217) есть претензии.
Какого рода претензии? Например, когда под марочку инициативы интегрируют проекты, которые давно реализуются, а на финальном этапе внезапно оказались новыми. Но на бумаге-то поручение выполнено? Выполнено! Какие вопросы?