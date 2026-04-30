Лукашенко: почти все регионы страны сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского

Программу запустили в 2022 году: новые производства, рабочие места и импортозамещение. Сейчас реализованы 114 из 217 проектов, привлечено около 3,5 миллиардов рублей инвестиций. В ряде районов программа уже дает ощутимый экономический эффект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании по программе «Один район – один проект» Президент жестко обозначил: инициатива должна работать на экономику, а не на отчетность, и каждый проект обязан давать реальный результат для регионов.

3,5 десятка приглашенных: от премьер-министра до председателей горисполкомов и руководителей предприятий 30 апреля собрались в Белом зале Дворца Независимости на обстоятельный разговор по итогам большой командировки Президента на Юг Беларуси. Да, в последнюю неделю в центре внимания были Брестская и Гомельская области, но увиденное натолкнуло на выводы и мысли, которые актуальны для всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю над тем, чтобы на Всебелорусском народном собрании в конце года, где мы традиционно будем слушать доклад премьер-министра, вынести на обсуждение (как ключевые моменты) выступления премьер-министра, доклада премьер-министра по этим темам. Это важно для людей. Надо, чтобы в самом высоком представительском органе эти темы были не просто обозначены, а серьезно прозвучали.

Почти все регионы страны (их 118) сталкиваются с оттоком населения, особенно сельского. Все соцопросы показывают, что для жителей в регионах тема номер один – это наличие рабочих мест с достойной зарплатой. Потом уже идут у нас вопросы ценообразования, досуг, ЖКХ и так далее. Именно поэтому в прошлой пятилетке была внесена инициатива «Один район – один проект», рассчитывая, что это будут достойные рабочие места с приличной заработной платой.

Понятно, что на старте программы, как это часто бывает, присутствовали неразбериха и бюрократия. Не было системы по специализации районов с учетом их возможностей, компетенций и, самое главное, потребностей. Поэтому не были выработаны четкие критерии формирования планов, проектов, оценки их эффективности на результаты экономики и развития района. У нас основной показатель – освоение средств, иногда любой ценой. Отсюда появлялись и перегибы.