Толковые, талантливые ребята должны оставаться работать в Беларуси – Президент

Общая польза для страны и возможность реализации каждой личности. Теперь не надо пробираться сквозь тернии в современные падуанские университеты. На Родине можно получить не только самые передовые знания по современным технологиям обучения, но самое важное – реализовать себя. Это и есть финальная задача Академии.

Инвестиции в будущее или кардинальная перезагрузка системы подготовки кадров. Во Дворце Независимости детально обсудили концепцию создания Академии интеллектуальных технологий. Это не просто новый вуз, а стратегический шаг к технологическому суверенитету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители и по другим критериям. Толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Национальный детский технопарк, вы мне приводите его пример. Правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности.

Надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся, на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки, все присутствующие здесь, как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Эта молодежь просто поступила. Но мы в них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими, обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы.